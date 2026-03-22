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Zappacosta trascina l'Atalanta, ora Palladino è a -4 dalla Juve: come cambia la classifica

I nerazzurri dominano nel primo tempo e rischiano nel secondo, ma portano a casa tre punti preziosi
4 min
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Atalanta

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Vittoria importantissima dell'Atalanta, che grazie alla rete di Zappacosta batte il Verona e guadagna tre punti decisivi in chiave Champions League. La squadra di Palladino, infatti, sale a quota 50 punti e torna così prepotentemente vicina alla zona delle coppe europee. Il Como dopo la vittoria netta contro il Pisa è infatti quarto con 57 punti, seguito dalla Juve a 54 e dalla Roma a 51 (ma che deve ancora giocare contro il Lecce). Una partita a due facce quella giocata per i nerazzurri, che hanno giocato un primo tempo praticamente perfetto ma che poi non sono riusciti a chiudere l'incontro e nel finale hanno rischiato di subire il gol del pareggio. Niente da fare quindi per i gialloblu, fermi a quota 18 punti e sempre più vicini alla retrocessione in Serie B.

Atalanta-Verona 1-0: Zappacosta decide la partita

I numeri della prima frazione di gioco non lasciano spazio a interpretazioni: dominio totale dell'Atalanta, con il 63% del possesso palla, 3 tiri in porta e 2 grandi occasioni. Non a caso la squadra di Palladino ha sfiorato il gol con un bel colpo di testa di Krstovic e poi ha trovato la rete dell'1-0 con una conclusione potente e precisa di Zappacosta. Il risultato dell'incontro dopo i primi 45 minuti sembrava scontato, ma invece il Verona è rientrato dagli spogliatoi con uno spirito completamente differente. La squadra di Sammarco ha cominciato a spingere, passando da 2 tiri tentati a 12. Una crescita importantissima, che ha messo in grave difficoltà i nerazzurri, costretti ad abbassarsi e difendersi per evitare di subire il gol dell'1-1. Fenomenale una parata di Carnesecchi su Bowie, così come sono da segnalare le occasioni sprecate da Orban e la clamorosa traversa di Krstovic dopo un assist al bacio di De Ketelaere. Alla fine è l'Atalanta a vincere, con il Verona che collezioan così la quinta sconfitta nelle ultime sei partite giocate.

La classifica aggiornata

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo le partite delle 15:00 che hanno visto Atalanta e Lazio vincere contro Verona e Bologna.

  1. Inter 68*
  2. Milan 63
  3. Napoli 62
  4. Como 57
  5. Juventus 54
  6. Roma 51*
  7. Atalanta 50
  8. Lazio 43
  9. Bologna 42
  10. Sassuolo 39
  11. Udinese 39
  12. Parma 34
  13. Genoa 33
  14. Torino 33
  15. Cagliari 30
  16. Fiorentina 28*
  17. Cremonese 27
  18. Lecce 27*
  19. Verona 18
  20. Pisa 18

*Una partita in meno

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