Juve, la Champions se ne va: Como, cinquina al Pisa e fuga quarto posto

Il Como non inciampa e mette il turbo per il quarto posto Champions. Zero colpi di scena contro il Pisa e tre punti che portano la squadra di Fabregas stabilmente al quarto posto, a più tre sulla Juve e al momento più sei sulla Roma, impegnata però contro il Lecce. Un pomeriggio da sogno, con un Diao di nuovo in grande forma: il senegalese ritorna al gol e manda un grande segnale, con lui i lariani sono ancora più forti. Partecipano al dominio anche Douvikas, Baturina, Nico Paz e Perrone . Uno show che farà passare una bella pausa nazionale ai tifosi sul lago di Garda. I nerazzurri invece non riescono a dare continuità al successo contro il Cagliari e restano all'ultimo posto in classifica, con la Serie B ormai dietro l'angolo.

Como show e scatto Champions, Pisa ko

Il copione del match è ben delineato e senza colpi di scena: il Como fa la partita e il Pisa aspetta e va in contropiede. Fabregas lancia in campo Diao dal primo minuto e l'ala risponde subito con il gol al 7', che gli mancava dal 19 aprile 2025 contro il Lecce. Poco prima della mezz'ora, il senegalese si rimette di nuovo in mostra: salta l'uomo, calcia verso la porta e regala a Douvikas il pallone del raddoppio, che la punta trasforma in oro da vero arciere d'area di rigore. Diao è incontenibile e sul finire del primo tempo sfiora anche la doppietta, con la sua solita giocata: uno contro uno e tiro forte sul primo palo, che impegna Nicolas. Nota dolente del primo tempo, l'infortunio di Jesus Rodriguez. La ripresa non cambia e il Como continua a dominare. E al 47' Baturina cala il tris con una bella percussione centrale e un collo preciso all'angolino. Un gol da biliardo.

Dopo cinque minuti il Pisa fa un accenno di presenza e trova la rete con Stojikovic, annullata per fuorigioco di Leris, autore dell'assist. Stessa scena che si ripete all'ora di gioco, con Meister che trova il gol, subito cancellatto per offside di Stojikovic, che con un velo partecipa all'azione. A un quarto d'ora dalla fine partecipa alla festa anche Nico Paz, che va in doppia cifra in Serie A: grande azione iniziata da Caqueret che con un grande filtrante attiva Moreno, bravo poi ad apoggiare all'indietro per l'argentino che di prima trova l'angolino. Il Como non si ferma e all'81' trova anche il quinto gol con Perrone, che finalizza un bel assist di Khun. Un'esibizione teatrale da parte della squadra di Fabgregas, che continua a illuminare la Serie A.