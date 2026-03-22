Pagelle Juve: Bremer in affanno, Conceicao brilla, serata da incubo per Locatelli

Perin 6

Il controtempo di Pinamonti e il tradimento della difesa: due momenti che proprio non gli andranno giù.

Kalulu 6

La forza che ha dietro è controbilanciata dalle difficoltà offensive: con un quarto vero e di spinta, Spalletti avrebbe più soluzioni, ma molto meno equilibrio. Pertanto, va anche bene così.

Bremer 5

In ritardo. E in affanno. Quando Pinamonti si presenta nel primo, vero pericolo, lui lascia passare. Pure malamente.