Pagelle Juve: Bremer in affanno, Conceicao brilla, serata da incubo per Locatelli

Il Sassuolo ferma la Juventus allo Stadium. Finisce 1-1 il match del sabato sera di Serie A. Vantaggio bianconero al 14' del primo tempo con Yildiz, pareggio neroverde in apertura di ripresa con Pinamonti. All'86' occasione per la Juve su rigore, assegnato dopo revisione al Var, ma Locatelli si fa parare da Muric il tiro dagli undici metri. Con il pareggio la Juve sale a quota 54 in classifica, raggiungendo momentaneamente il Como al quarto posto, Sassuolo decimo con 39 punti. Ecco i voti e i giudizi della sfida.
Perin 6
Il controtempo di Pinamonti e il tradimento della difesa: due momenti che proprio non gli andranno giù.
Kalulu 6
La forza che ha dietro è controbilanciata dalle difficoltà offensive: con un quarto vero e di spinta, Spalletti avrebbe più soluzioni, ma molto meno equilibrio. Pertanto, va anche bene così.
Bremer 5
In ritardo. E in affanno. Quando Pinamonti si presenta nel primo, vero pericolo, lui lascia passare. Pure malamente.
Kelly 6
Berardi gioca al "prova a prendermi" e lui va giù pure di cattive. In qualche modo, porta la prestazione a casa.
Vlahovic (36' st) 6
Presenza in area: che mancanza tremenda. Ha provato a metterci tutta la forza che aveva.
Cambiaso 5
Molle e un po' capriccioso: i tocchi sono spesso inefficaci, e pure quel lavoro che gli chiede Spalletti - andare in giro, farlo tanto - gli viene un po' meno. Non che avesse grossi impedimenti, anzi.
Miretti (17' st) 5.5
Una buona giocata per liberare il compagno. Peccato la continuità.
Thuram 5.5
Alterna giocate a momenti in cui neanche si vede. Eppure quella di ieri era una partita per lui, per trovarsi e smarcarsi, per provare e cucire. Fa meno del previsto e del richiesto. Ed esce pure arrabbiato.
Koopmeiners (17' st) 5.5
Entra e sfiora il gol: almeno dà una vibrazione. Però si ferma a quella.
Locatelli 4.5
Morde le caviglie e gioca in verticale. Quando si alza il volume della pressione, risponde più degli altri. E si prende le responsabilità, come sul rigore. Ma calciarlo così ha quasi riabilitato lo scavino di David: che peccato.
Conceiçao 7
Alza il ritmo. Alza i toni. Alza la percentuale di pericolosità e persino quella di incidenza. Da un po' di partite ha cambiato l'espressione delle sue prestazioni e adesso si vede un giocatore maturo. Per diventare completo, e lui lo sa, servono però i gol. Zhegrova (43' st) ng.
McKennie 5.5
A zonzo per il campo, senza dare punti di riferimento, e pure a sé stesso. Finisce per non dare nemmeno supporto a Boga, come gli era stato inizialmente richiesto.
Boga 5
No, la prima punta non la sa fare. Ha dei movimenti precisi, a volte giusti, ne esce di astuzia: ma la Juve non ha risolto il problema nove. E lo risolverà forse solo con un centravanti concreto.
Milik (36' st) 6.5
Altro che Vlahovic: l'ingresso forte è quello del polacco. Un paio di giocate e fa dimenticare tutti i discorsi sul centravanti, sullo spazio, sul centravanti che è lo spazio. Se sta bene, Spalletti non se ne privi.
Yildiz 6
Il gol al quarto d'ora lascia presagire un'altra delle notti che sono lì, fatte quasi per consacrarlo. Invece si perde, si trova, si cerca e torna a perdersi. Pure sulla palla finale. Chi l'avrebbe detto.
All. Spalletti 5
Un'occasione sprecata, lanciata via, che inguaia la stagione e tutti quei bei discorsi che si sono fatti finora sul futuro. Non a caso non voleva parlarne: Lucio ne ha viste troppe, però questo Juve-Sassuolo si aggiunge malvolentieri alle partite di cui non vorrà più sentir parlare. Ora è tutta in salita.
Il Sassuolo ferma la Juventus allo Stadium. Finisce 1-1 il match del sabato sera di Serie A. Vantaggio bianconero al 14' del primo tempo con Yildiz, pareggio neroverde in apertura di ripresa con Pinamonti. All'86' occasione per la Juve su rigore, assegnato dopo revisione al Var, ma Locatelli si fa parare da Muric il tiro dagli undici metri. Con il pareggio la Juve sale a quota 54 in classifica, raggiungendo momentaneamente il Como al quarto posto, Sassuolo decimo con 39 punti. Ecco i voti e i giudizi della sfida.
Perin 6
Il controtempo di Pinamonti e il tradimento della difesa: due momenti che proprio non gli andranno giù.
Kalulu 6
La forza che ha dietro è controbilanciata dalle difficoltà offensive: con un quarto vero e di spinta, Spalletti avrebbe più soluzioni, ma molto meno equilibrio. Pertanto, va anche bene così.
Bremer 5
In ritardo. E in affanno. Quando Pinamonti si presenta nel primo, vero pericolo, lui lascia passare. Pure malamente.