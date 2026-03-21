Juve-Sassuolo, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Come cambia la corsa Champions

Le vittorie contro Pisa e Udinese hanno dato fiducia alla Juve, che ora sfida il Sassuolo, match valido per la trentesima giornata di Serie A. I bianconeri al momento sono a un passo dalla zona Champions League e vogliono vincere a ogni costo così da tenere a distanza la Roma e superare il Como, impegnato domani contro il Pisa. "Quali dettagli conteranno? Quello che diventa fondamentale sono le scelte che si vanno a fare", ha detto Spalletti in conferenza stampa, che si prepara a sfidare una squadra forte, ma alle prese con alcuni problemi fisici. I neroverdi, infatti, sono stati colpiti da un'epidemia di pertosse ma la Vecchia Signora non dovrà fare l'errore di sottovalutare gli avversari. Servirà una prestazione di assoluto livello per portare a casa i tre punti.
19:07
Occhio a Yildiz
La difesa del Sassuolo dovrà prestare particolare attenzione a Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero, infatti, è il giocatore che ha partecipato a più conclusioni (149) in questo campionato, somma di 84 tiri tentati e 65 occasioni create.
18:56
La conferenza stampa di Spalletti
"Dovremo prenderci dei rischi - ha detto Spalletti in conferenza stampa -. Mi fa piacere dire che Grosso è un allenatore bravo, perché le partite le guardo. Il Sassuolo è una delle migliori squadre per idee di calcio e quando riconquistano la palla vogliono andare il più velocemente possibile nel ribaltare l'azione con gioco diretto. Ma anche nella costruzione dal basso sanno cosa fare. Dovremo essere bravi sia a farli venire nella nostra metà campo sia a saltargli addosso. Bisogna allenarsi bene e pensare bene. Aver un bel rapporto di disponibilità tra di noi, dove tutti saremo felici del risultato del compagno che gioca di più. E chi gioca di più deve mettere in risalto il comportamento di chi gioca meno e sapergli dare i meriti che ha in un contesto di squadra che va a giocarsi la quarta posizione che ci dà la possibilità di rimontare su quel bellissimo areo illuminato che ci porta nei migliori stadi del mondo"
18:43
Corsa Champions: Juve in piena lotta con Como e Roma.
Se Inter, Milan e Napoli sembrano essere ormai sicuri di un pass per la prossima Champions League, la lotta per il quarto posto è più agguerrita che mai. La Juve (al momento 53 punti) vincendo contro il Sassuolo supererebbe il Como (54 punti) e manterrebbe a debita distanza la Roma (51 punti). Vincere sarà quindi fondamentale per i bianconeri, che non possono permettersi di sbagliare. Per una notta la Vecchia Signora potrebbe essere quarta, in attesa del risultato della squadra di Fabregas, che domani affronterà il Pisa, e della Roma contro il Lecce.
18:30
Grosso: "Settimana particolare, sarà una partita difficile"
Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato dell'epidemia di pertosse che ha colpito la sua squadra e della sfida contro la Juve: "Affrontiamo una squadra forte e in salute, con tanti interpreti bravi che ha grandissime qualità. Partita difficile, per noi si è aggiunta qualche altra complicazione. Settimana particolare, abbastanza difficile, perché giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani e speriamo di non doverlo più fare".
18:22
Juve-Sassuolo, l'arbitro della partita
L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha comunicato che sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, a dirigere la gara tra Juve e Sassuolo. A completare la squadra arbitrale ci saranno Costanzo e Bianchini nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Allegretta, chiamato a gestire la panchina. In sala VAR opererà Abisso, con Camplone nel ruolo di AVAR (qui tutti i precedenti).
18:15
Juve-Sassuolo, numeri a confronto
18:07
La probabile formazione del Sassuolo
Grandi dubbi per quanto riguarda la probabile formazione della squadra di Grosso, visto che non si sanno i nomi dei giocatori fermati dalla pertosse. Ammesso che stiano tutti bene, la formazione neroverde dovrebbe essere quella dei titolarissimi, con Muric tra i pali e Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Garcia in difesa. A centrocampo spazio a Konè, Matic e Thorstvedt, con Berardi, Pinamonti e Laurientè come tridente d'attacco.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Konè, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
17:59
La probabile formazione della Juve
Ma come scenderà in campo la Juve? Spalletti si prepara a puntare sui suoi uomini migliori, a partire dalla conferma di Perin in porta, in vantaggio su Di Gregorio. Per il resto, conferme in difesa, mentre a centrocampo potrebbe andare in panchina Thuram. Il francese è convocato ma non è al 100% della forma e potrebbe lasciare il posto a Koopmeiners. In attacco più Boga di David, con Yildiz come falso nove.
17:55
Emergenza in casa Sassuolo: il comunicato neroverde
Alla vigilia della partita contro la Juve, il Sassuolo si è trovato a fare i conti con un'epidemia di pertosse. Sono diversi i giocatori contagiati, che non saranno quindi parte del match. Ecco il comunicato: "Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi. Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff".
17:50
Juve, la scelta su Vlahovic e Thuram: i convocati
In vista della sfida contro il Sassuolo, la Juve ha comunicato la lista dei convocati scelta da Spalletti: c'è Vlahovic, finalmente di ritorno dopo il lungo infortunio. Presente anche Thuram, uscito acciaccato dalla sfida contro l'Udinese per un problema alla caviglia ma già recuperato.
Questa la lista dei convocati: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal.
17:44
Dove vedere Juve-Sassuolo in tv e in streaming
Juventus e Sassuolo si affronteranno questa sera, match valido per la 30ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo all'Allianz Stadium, alle ore 20:45, e l'incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport e su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.
Allianz Stadium - Torino