Juve-Sassuolo, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Come cambia la corsa Champions

Le vittorie contro Pisa e Udinese hanno dato fiducia alla Juve , che ora sfida il Sassuolo , match valido per la trentesima giornata di Serie A. I bianconeri al momento sono a un passo dalla zona Champions League e vogliono vincere a ogni costo così da tenere a distanza la Roma e superare il Como, impegnato domani contro il Pisa. "Quali dettagli conteranno? Quello che diventa fondamentale sono le scelte che si vanno a fare" , ha detto Spalletti in conferenza stampa , che si prepara a sfidare una squadra forte, ma alle prese con alcuni problemi fisici. I neroverdi, infatti, sono stati colpiti da un'epidemia di pertosse ma la Vecchia Signora non dovrà fare l'errore di sottovalutare gli avversari. Servirà una prestazione di assoluto livello per portare a casa i tre punti.

19:07

Occhio a Yildiz

La difesa del Sassuolo dovrà prestare particolare attenzione a Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero, infatti, è il giocatore che ha partecipato a più conclusioni (149) in questo campionato, somma di 84 tiri tentati e 65 occasioni create.

18:56

La conferenza stampa di Spalletti

"Dovremo prenderci dei rischi - ha detto Spalletti in conferenza stampa -. Mi fa piacere dire che Grosso è un allenatore bravo, perché le partite le guardo. Il Sassuolo è una delle migliori squadre per idee di calcio e quando riconquistano la palla vogliono andare il più velocemente possibile nel ribaltare l'azione con gioco diretto. Ma anche nella costruzione dal basso sanno cosa fare. Dovremo essere bravi sia a farli venire nella nostra metà campo sia a saltargli addosso. Bisogna allenarsi bene e pensare bene. Aver un bel rapporto di disponibilità tra di noi, dove tutti saremo felici del risultato del compagno che gioca di più. E chi gioca di più deve mettere in risalto il comportamento di chi gioca meno e sapergli dare i meriti che ha in un contesto di squadra che va a giocarsi la quarta posizione che ci dà la possibilità di rimontare su quel bellissimo areo illuminato che ci porta nei migliori stadi del mondo"

18:43

Corsa Champions: Juve in piena lotta con Como e Roma.

Se Inter, Milan e Napoli sembrano essere ormai sicuri di un pass per la prossima Champions League, la lotta per il quarto posto è più agguerrita che mai. La Juve (al momento 53 punti) vincendo contro il Sassuolo supererebbe il Como (54 punti) e manterrebbe a debita distanza la Roma (51 punti). Vincere sarà quindi fondamentale per i bianconeri, che non possono permettersi di sbagliare. Per una notta la Vecchia Signora potrebbe essere quarta, in attesa del risultato della squadra di Fabregas, che domani affronterà il Pisa, e della Roma contro il Lecce.

18:30

Grosso: "Settimana particolare, sarà una partita difficile"

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato dell'epidemia di pertosse che ha colpito la sua squadra e della sfida contro la Juve: "Affrontiamo una squadra forte e in salute, con tanti interpreti bravi che ha grandissime qualità. Partita difficile, per noi si è aggiunta qualche altra complicazione. Settimana particolare, abbastanza difficile, perché giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani e speriamo di non doverlo più fare".

18:22

Juve-Sassuolo, l'arbitro della partita

L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha comunicato che sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, a dirigere la gara tra Juve e Sassuolo. A completare la squadra arbitrale ci saranno Costanzo e Bianchini nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Allegretta, chiamato a gestire la panchina. In sala VAR opererà Abisso, con Camplone nel ruolo di AVAR (qui tutti i precedenti).

18:15

Juve-Sassuolo, numeri a confronto