Arbitro Juve-Sassuolo: 4 precedenti, bianconeri mai ko. E ricordate Ederson-Bremer? Al Var c’è di nuovo lui!

Abisso al Var e quel precedenti recente con l'Atalanta

Nel più recente precedente tra la Juventus e l’arbitro al Var, Abisso, l’episodio discusso si è verificato nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Durante l’azione, un cross impreciso di Ederson ha colpito il braccio di Bremer, posizionato a distanza ravvicinata e intento esclusivamente a chiudere lo spazio. Il difensore non ha accennato alcun movimento verso il pallone, che lo ha colpito in modo casuale, con il braccio subito ritratto. In diretta, il direttore di gara Fabbri ha giudicato correttamente l’episodio come non punibile, lasciando proseguire il gioco senza esitazioni. La gara è poi stata interrotta a distanza di qualche minuto per un inatteso intervento del VAR. Proprio Abisso, dalla sala di controllo, ha richiamato Fabbri alla revisione al monitor, generando sorpresa generale. La decisione ha spiazzato anche la panchina dell'Atalanta, inizialmente inconsapevole della possibile assegnazione del penalty. L’interpretazione finale ha lasciato molti dubbi per dinamica e distanza dell’azione. Un episodio che ha inevitabilmente riacceso le polemiche sulle valutazioni arbitrali.