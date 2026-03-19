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Arbitro Juve-Sassuolo: 4 precedenti, bianconeri mai ko. E ricordate Ederson-Bremer? Al Var c’è di nuovo lui!

Ufficiai i direttori di gara per la trentesima giornata di Serie A: chi andrà all'Allianz Stadium
2 min
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Tutte le notizie sulla squadra

Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 30ªa giornata del campionato di Serie A. La Juventus di Luciano Spalletti affronterà il Sassuolo all'Allianz Stadium e lo farà per la terza volta consecutiva nella serata di sabato. Partita fondamentale per i bianconeri per continuare a mettere pressione sul quarto posto, ora occupato dal Como, e dunque tenere viva la speranza di qualificarsi alla Champions della prossima stagione.

Chi è l'arbitro di Juve-Sassuolo e i precedenti

Sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, a dirigere la gara tra Juventus e Sassuolo. Il match si giocherà sabato 21 marzo con calcio d’inizio fissato alle 20.45. A completare la squadra arbitrale ci saranno Costanzo e Bianchini nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Allegretta, chiamato a gestire la panchina. In sala VAR opererà Abisso, con Camplone nel ruolo di AVAR. Per Marchetti si tratta della quinta direzione in carriera contro i bianconeri: i precedenti sono tutti favorevoli ai bianconeri con tre vittorie e un pareggio. Altra particolarità che tutte le quattro gare arbitrate in precedenza sono state tutte all'Allianz Stadium. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Abisso al Var e quel precedenti recente con l'Atalanta

Nel più recente precedente tra la Juventus e l’arbitro al Var, Abisso, l’episodio discusso si è verificato nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Durante l’azione, un cross impreciso di Ederson ha colpito il braccio di Bremer, posizionato a distanza ravvicinata e intento esclusivamente a chiudere lo spazio. Il difensore non ha accennato alcun movimento verso il pallone, che lo ha colpito in modo casuale, con il braccio subito ritratto. In diretta, il direttore di gara Fabbri ha giudicato correttamente l’episodio come non punibile, lasciando proseguire il gioco senza esitazioni. La gara è poi stata interrotta a distanza di qualche minuto per un inatteso intervento del VAR. Proprio Abisso, dalla sala di controllo, ha richiamato Fabbri alla revisione al monitor, generando sorpresa generale. La decisione ha spiazzato anche la panchina dell'Atalanta, inizialmente inconsapevole della possibile assegnazione del penalty. L’interpretazione finale ha lasciato molti dubbi per dinamica e distanza dell’azione. Un episodio che ha inevitabilmente riacceso le polemiche sulle valutazioni arbitrali.

Allegri, Juve-Benevento e gli altri precedenti

Non è però la prima volta che la Juventus incrocia decisioni controverse con Abisso. Un precedente risale alla trasferta di Udinese nel febbraio 2024, quando la squadra allora guidata da Allegri è uscita sconfitta per 1-0. Al termine di quella gara, l’allenatore bianconero è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con una multa per aver rivolto espressioni offensive all’arbitro negli spogliatoi. Un altro episodio discusso è quello di Juventus-Benevento del marzo 2021, terminato anch’esso con una sconfitta per i bianconeri. In quell’occasione, Abisso ha lasciato correre su un contatto giudicato da molti evidente tra Foulon e Chiesa all’interno dell’area. Il mancato fischio del calcio di rigore ha fatto molto discutere per la dinamica dell’azione. Anche in quel caso le proteste non sono mancate, alimentando il malcontento attorno alla direzione arbitrale. Una serie di precedenti che contribuisce a rendere il rapporto con Abisso particolarmente delicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Trentesima giornata Serie A, gli arbitri

Queste tutte le designazioni arbitrarli del 30° turno di campionato:

CAGLIARI-NAPOLI Venerdì 20/03 h 18:30

MARIANI

BINDONI-TEGONI

IV: PERRI

VAR: MARINI

AVAR: SERRA

 

GENOA-UDINESE Venerdì 20/03 h. 20:45

COLLU

PERETTI-BIFFI

IV: TURRINI

VAR: AURELIANO

AVAR: PEZZUTO

 

PARMA-CREMONESE Sabato 21/03 h. 15:00

FABBRI

CIPRESSA-YOSHIKAWA

IV: GALIPO’

 VAR: PATERNA

 AVAR: DI BELLO

 

MILAN-TORINO Sabato 21/03 h. 18:00

FOURNEAU

ROSSI M.-MORO

IV: DOVERI

VAR: NASCA

AVAR: MARESCA

 

JUVENTUS-SASSUOLO Sabato 21/03 h. 20:45

MARCHETTI

COSTANZO-BIANCHINI

IV:  ALLEGRETTA

VAR: ABISSO

AVAR: CAMPLONE

 

COMO-PISA h. 12:30

PAIRETTO

MASTRODONATO-FONTEMURATO

IV: MUCERA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI BELLO

 

ATALANTA-H. VERONA h. 15:00

AYROLDI

BERCIGLI-FONTANI

IV: CREZZINI

VAR: MAGGIONI

AVAR: LA PENNA

 

BOLOGNA-LAZIO h. 15:00

FELICIANI

BERTI-LAUDATO

IV: ZANOTTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GIUA

 

ROMA-LECCE h. 18:00

SACCHI J.L.

BACCINI-ZINGARELLI

IV: MASSIMI

VAR: GHERSINI

AVAR: ABISSO

 

FIORENTINA-INTER h. 20:45

COLOMBO

BAHRI-DEI GIUDICI

IV: TREMOLADA

VAR: MARESCA

AVAR: MASSA

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 30ªa giornata del campionato di Serie A. La Juventus di Luciano Spalletti affronterà il Sassuolo all'Allianz Stadium e lo farà per la terza volta consecutiva nella serata di sabato. Partita fondamentale per i bianconeri per continuare a mettere pressione sul quarto posto, ora occupato dal Como, e dunque tenere viva la speranza di qualificarsi alla Champions della prossima stagione.

Chi è l'arbitro di Juve-Sassuolo e i precedenti

Sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, a dirigere la gara tra Juventus e Sassuolo. Il match si giocherà sabato 21 marzo con calcio d’inizio fissato alle 20.45. A completare la squadra arbitrale ci saranno Costanzo e Bianchini nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Allegretta, chiamato a gestire la panchina. In sala VAR opererà Abisso, con Camplone nel ruolo di AVAR. Per Marchetti si tratta della quinta direzione in carriera contro i bianconeri: i precedenti sono tutti favorevoli ai bianconeri con tre vittorie e un pareggio. Altra particolarità che tutte le quattro gare arbitrate in precedenza sono state tutte all'Allianz Stadium. 

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