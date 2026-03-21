Berardi, via i sassolini: "Scansuolo? La gente parla troppo, a noi non interessa nulla"

Berardi tra "Scansuolo" e Mondiale

"Muric migliore in campo? È da un po' che sta facendo bene. Ha grandi qualità, non lo scopriamo oggi ma è da tempo che sta facendo molto bene. Atteggiamento? Siam venuti qui a giocarcela contro una grandissima squadra. Siamo stati bravi a restare in partita con sacrificio e anche con qualità, ci portiamo a casa questo punto. Siamo contenti" - ha spiegato Berardi a Dazn. Poi a Sky ha puntato il dito anche contro chi fa delle battute fuori luogo sulla squadra neroverde: "Ogni partita diamo il meglio, la gente parla troppo, a noi termini come Scansuolo non ci interessano. Siamo contenti della partita che abbiamo fatto. Obiettivo 50 punti? Assolutamente, ogni volta che scendiamo in campo pensiamo ai tre punti. Il nostro obiettivo è arrivare a 50 punti o anche di più. Se ci riusciamo bene venga, ma stiamo facendo un ottimo campionato. In bocca al lupo per la Nazionale? Saranno due partite non semplicI, ma sono convinto che i nostri ragazzi ce la metteranno tutta per portarci al Mondiale. Tiferò da casa come se fossi con loro. Se spero di esserci? Cerco di dare il meglio, la maglia azzurra ce l’ho sempre disegnata nel cuore, se arriverà sarò contento, altrimenti tifo i ragazzi da casa senza rimpianti o rammarico".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE