Atalanta-Juve, chi ritrova Palladino: certezza in attacco, dubbio in difesa

Continua il lavoro dell' Atalanta per avvicinarsi al big match contro la Juventus c he mette in palio tre punti preziosi nella corsa Champions . La Dea spera ancora di poter restare attaccata al treno quarto posto e una vittoria contro i bianconeri aumenterebbe le speranze per la formazione di Palladino . E proprio in vista del prossimo importante appuntamento, ma anche per il ritorno di Coppa Italia contro la Lazio , arrivano importanti notizie per il tecnio nerazzurro.

Il recupero di Scamacca

Gianluca Scamacca è ormai recuperato in vista della partita di sabato a Bergamo dell'Atalanta contro la Juventus. Il centravanti della Nazionale Italiana che, pur convocato, ha dovuto saltare i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Irlanda del Nord e Bosnia, alla ripresa degli allenamenti dei nerazzurri a Zingonia ha lavorato in parte col resto della squadra. All'attaccante romano, classe 1999, il 21 marzo scorso era stata riscontrata la lesione muscolo-fasciale di primo grado all'adduttore destro, un piccolo strappo. Un infortunio probabilmente risalente all'ottavo di finale di ritorno di Champions League in casa del Bayern Monaco.

Le condizioni di Hien

In vista del prossimo impegno di campionato resta invece in dubbio Isak Hien, vittima di postumi distrattivi alla giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro nella semifinale playoff della Svezia contro l'Ucraina a Siviglia il 26 marzo.