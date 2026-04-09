Atalanta, Palladino recupera un big: un ostacolo in più per la Juve e Spalletti

L’ Atalanta ritrova il suo numero nove nel momento più delicato della stagione. A Bergamo andrà in scena uno scontro diretto che vale un pezzo d’Europa contro la Juventus e Scamacca è pronto a riprendersi il centro dell’attacco. Dopo settimane di stop, il centravanti ha smaltito la lesione all’adduttore destro e si candida seriamente per una maglia da titolare. L’assenza, iniziata con il forfait contro il Verona prima della sosta, si era protratta tra gli impegni della Nazionale e la trasferta di Lecce. Ora però il peggio è alle spalle: per il secondo giorno consecutivo la punta ha lavorato almeno in parte con il gruppo, segnale chiaro di un recupero ormai completato. La sensazione è che possa partire dal primo minuto, riprendendosi il posto occupato nelle ultime settimane da Nikola Krstovic. In caso contrario sarà pronto a subentrare: un ostacolo in più per Spalletti e i bianconeri.

Le scelte di Palladino: riecco Scamacca, dubbi dietro

Per la sfida contro la Juventus, Palladino sembra avere le idee piuttosto chiare, almeno per quanto riguarda il reparto offensivo. Accanto a Scamacca dovrebbero agire De Ketelaere e uno tra Zalewski Raspadori, in un tridente che unisce fisicità, tecnica e mobilità. Qualche incertezza in più arriva invece dalla difesa. Resta in dubbio Hien, alle prese con una distrazione tendinea al bicipite femorale sinistro rimediata in Nazionale contro l’Ucraina lo scorso 26 marzo. In caso di forfait, sarà ancora Djimsiti a guidare il reparto con Scalvini e Kolasinac.

A centrocampo poche sorprese: De Roon ed Ederson restano i pilastri, mentre sulle corsie esterne partono favoriti Zappacosta e Bernasconi. Capitolo distinto per Rossi: il terzo portiere è ancora alle prese con la pubalgia e continua ad allenarsi a parte, così come Hien. Le prossime ore saranno decisive. Tra l’allenamento di venerdì pomeriggio e la rifinitura di sabato mattina, l'allenatore scioglierà gli ultimi dubbi. Ma una certezza, per l’Atalanta, c’è già: Scamacca è tornato. E lo ha fatto nel momento più importante.

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