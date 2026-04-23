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Percassi è una furia: “Episodio gravissimo, Var incomprensibile. Atalanta danneggiata”

L'ad della Dea si lamenta per il gol annullato a Ederson al 16' della ripresa: "Pessima direzione arbitrale"
3 min
Luca PercassiAtalanta-Laziocoppa italia
Percassi è una furia: “Episodio gravissimo, Var incomprensibile. Atalanta danneggiata”
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"Di fronte a una grande prestazione della squadra e a un pubblico straordinario, che ha dimostrato cosa Bergamo è capace nel calcio, siamo incappati in una pessima direzione arbitrale". Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, lamenta l'episodio decisivo del 16' della ripresa nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio. "L'annullamento del gol di Ederson è gravissimo. Nella dinamica del cross c'era un mani da rigore di Gila e non s'è capito cosa abbiano visto l'arbitro e il Var sul gol: Krstovic ha nettamente e chiaramente anticipato il portiere", spiega il dirigente nerazzurro.

Percassi rammaricato: "Non capisco il motivo del richiamo al Var"

Il pensiero torna alla finale di sette anni fa col mani di Bastos sul tiro di De Roon nel primo tempo: "Avevamo ancora aperta la ferita del 2019, con la tecnologia attuale è veramente incomprensibile commettere errori del genere. È serata di forte rammarico per la conduzione arbitrale e non solo per il gol annullato, ma anche per una serie di falli fischiati contro francamente incomprensibili". 

 

 

"Ci sono stati quasi cinque minuti di revisione. Nessuno ha visto il motivo dell'annullamento di un gol regolarissimo - chiude Percassi -. Fare un gol più dell'avversario è determinante, non siamo riusciti a finalizzare nonostante una mole di occasioni da gol davvero importante. La Lazio ha fatto un tiro in porta. Ci sono situazioni di campo difficili, ma lo strumento messo a disposizione degli arbitri deve semplificarne il lavoro. Non riusciamo a capire il motivo del richiamo al Var. Dispiace molto, soprattutto per la gente: si va via con l'amaro in bocca perché ci sono tutti gli strumenti per verificare gli episodi".

 

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