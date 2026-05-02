Palladino: "Siamo meno lucidi rispetto a prima. Scamacca? Mi aspetto di più". E su Krstovic...

Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari interno a reti inviolate contro il Genoa . Il tecnico dell' Atalanta ha dichiarato: "Ho chiesto tanto a questi ragazzi da quando sono arrivato. Siamo meno lucidi rispetto a qualche gara fa. Credo anche che non ci stia girando bene, stiamo facendo buone prestazioni. Creiamo tanto ma non riusciamo a concludere e raccogliamo meno. Volevamo riscattare il risultato di Cagliari".

Le parole di Palladino

Il tecnico della Dea ha poi proseguito: "Ho cercato di mettere due punte di peso davanti, hanno fatto una buona prestazione. Da Scamacca mi aspetto di più, ha perso troppi duelli. Krstovic ha fatto un pò meglio, combattendo di più. Nel secondo tempo con i due trequartisti abbiamo giocato meglio, non siamo riusciti a sbloccare la partita. La stanchezza è fisiologica ma lo è per tutti". Infine, Palladino ha concluso: "Eravamo tredicesimi quando sono arrivato e ora siamo settimi. Siamo arrivati in semifinale in Coppa Italia e fatto un grande percorso in Champions League. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più, siamo tutti sotto esame. Questo gruppo sta insieme da anni, che ha vinto, a fine campionato parlerò con la società e faremo le nostre valutazioni".

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