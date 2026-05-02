L'Atalanta rallenta ancora contro il Genoa: alla New Balance Arena è parità senza reti

L' Atalanta stecca ancora e resta a secco di vittorie: alla New Balance Arena terminta 0-0, con i padroni di casa che tentano più volte l'approccio con la porta avversaria senza però riuscirci. Dopo la brutta sconfitta per 3-2 contro il Cagliari di Pisacane, arriva soltanto un punto contro il Genoa ormai salvo di Daniele De Rossi. Gli uomini di Palladino si allontanano ulteriormente dalla zona Europa, con il club orobico che resta fermo a quota 55 punti in classifica alle spalle della Roma di Gasperini - a quota 61 e con una partita in meno -, a seguito della rocambolesca eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio di Sarri.

Atalanta-Genoa: pari e poche emozioni a Bergamo

Gli uomini di Palladino raccolgono il secondo punto in quattro partite, con le speranze europee che si affievoliscono ulteriormente. Se da un lato l'Atalanta Primavera ha conquistato la Coppa Italia Primavera, dall'altro la Dea ha dovuto fare i conti con un drastico calo che ha segnato anche l'eliminazione contro la Lazio.

Alla New Balance Arena accade poco e nulla, con i padroni di casa che non riescono a superare Bijlow. Alla prossima giornata il club nerazzurro affronterà il Milan di Allegri, a caccia di una vittoria che permetterebbe ai rossoneri di aggiungere un ulteriore mattone al muro della qualificazione in Champions. Il Genoa se la vedrà invece con la Fiorentina di Vanoli, in un match in cui si affronteranno le due squadre ormai salve.