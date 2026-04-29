Atalanta-Juve Primavera, diretta finale Coppa Italia: formazioni e risultato in tempo reale. Padoin per la storia

L’attesa cresce per la finale della Coppa Italia Primavera . La Juventus , dopo aver avuto la meglio sul Parma in semifinale, è pronta a giocarsi tutto contro l’Atalanta in una sfida che promette spettacolo. I bianconeri guidati da Padoin sognano di sollevare il trofeo sotto il cielo dell’Arena Civica Gianni Brera. Con quattro trionfi già in bacheca, i giovani bianconeri vanno a caccia di una coppa che manca dal 2013, spinta dalla voglia di tornare protagonista e scrivere un’altra pagina vincente della sua storia.

14:44

Il percorso della Juve Primavera verso la finale

La Juve U20 è arrivata in finale della Coppa Italia Primavera dopo tre partite molto emozionanti. Negli ottavi di finale, infatti, i ragazzi di Padoin hanno battuto 2-1 il Frosinone in rimonta grazie alle reti di Tiozzo e Amara Sylla. Nei quarti, invece, è arrivata la vittoria netta per 3-0 contro l'Inter con le reti di Verde, Durmisi e Leone. In semifinale i giovani bianconeri hanno battuto 2-0 il Parma: protagonisti, ancora una volta, Verde e Durmisi.

14:32

Padoin: "In Coppa Italia è tutto molto veloce"

In vista della finale di Coppa Italia Primavera, l'allenatore della Juve U20, Simone Padoin, ai microfoni di Tuttosport, ha parlato di questo suo primo anno sulla panchina bianconera: "Mi sono approcciato a questo mestiere con curiosità, senza mai pensare al futuro. In Coppa Italia è tutto molto veloce. In tre partite ci siamo ritrovati in finale dopo aver battuto Frosinone, Inter e Parma. Ci siamo espressi molto bene, dimostrando grande qualità. Però, se devo essere onesto al 100%, con un campionato di vertice o da playoff, avrei un’altra visione globale del mio lavoro. Anche se la classifica è corta, mi resta questa sensazione".

14:21

Le possibili scelte dell'Atalanta Primavera

Difesa a 3 anche per l'Atalanta, che si prepara a schierare Anelli tra i pali, con Pamiggiani, Ramaj e Isoa in difesa. Sulle fasce Arrigoni e Leandri, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Pedretti e Ruiz. In attacco Artesani dovrebbe agire a supporto di Baldo e Camara.

ATALANTA PRIMAVERA (3-4-1-2): Anelli; Parmiggiani, Ramaj, Isoa; Arrigoni, Pedretti, Ruiz, Leandri; Artesani; Baldo, Camara



14:10

La probabile formazione della Juve

Padoin si prepara a schierare i suoi uomini migliori per una partita importantissima e che può regalare ai giovani bianconeri un trofeo. Spazio quindi a Radu tra i pali, con Verde, Montero e Rizzo in difesa. Leone e Grelaud sulle fasce, con Makiobo e Keutgen a centrocampo. Sulla trequarti i favoriti sono Tiozzo e Merola, mentre Durmisi dovrebbe essere l'unica punta.

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu; Verde, Montero, Rizzo; Leone, Makiobo, Keutgen, Grelaud; Tiozzo, Merola; Durmisi



13:59

Atalanta-Juve, dove vedere la finale di Coppa Italia Primavera in tv e in streaming

La finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Juventus, in programma mercoledì 29 aprile a partire dalle ore 17, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell'emittente. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale dell'evento su Tuttosport.

Arena Civica Gianni Brera - Milano