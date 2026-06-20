Ederson-United, il brasiliano conferma: "Tutto fatto". Quanto incassa l’Atalanta

L'avventura di Ederson all' Atalanta è ormai ai titoli di coda . Dopo settimane di indiscrezioni e contatti tra i club , è stato lo stesso centrocampista brasiliano a confermare che il trasferimento al Manchester United è ormai a un passo dalla definizione. Una dichiarazione che di fatto chiude ogni dubbio sul futuro del giocatore, pronto a lasciare Bergamo dopo quattro stagioni da protagonista per intraprendere una nuova esperienza in Premier League. L'operazione garantirà alla Dea un importante ritorno economico, con il club inglese disposto a investire circa 45 milioni di euro. Un'altra plusvalenza significativa per la società nerazzurra.

Ederson conferma il passaggio allo United

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista non ha nascosto che la trattativa sia ormai in fase avanzata. "È praticamente quasi tutto fatto", ha spiegato il brasiliano, lasciando intendere come il passaggio ai Red Devils sia ormai questione di dettagli. Per il classe 1999 si tratta di un salto importante nella carriera. Dopo le esperienze in Brasile e in Serie A, prima con la Salernitana e poi con l'Atalanta, Ederson è pronto a misurarsi con uno dei club più prestigiosi del calcio mondiale. A Manchester troverà un ambiente ambizioso e in cerca di riscatto oltre a una competizione diversa, con l'obiettivo di confermare il percorso di crescita che lo ha portato a diventare uno dei centrocampisti più apprezzati del panorama europeo.

Prima il Mondiale, poi la firma definitiva

Nonostante il mercato occupi inevitabilmente le prime pagine, nella testa di Ederson c'è ancora spazio soprattutto per il Brasile. Il centrocampista vuole concentrarsi sul percorso della Seleção al Mondiale, rimandando ogni pensiero definitivo al termine dell'impegno con la nazionale: "Devo sfruttare questo momento. Sono qui ed è una cosa bellissima, che si deve vivere sempre al massimo", ha dichiarato il giocatore, sottolineando l'importanza dell'esperienza con la maglia verdeoro. Finora il suo impiego nel torneo è stato limitato: dopo essere rimasto in panchina nella gara d'esordio contro il Marocco, ha collezionato i primi minuti nella vittoria contro Haiti. Un contributo ancora ridotto, ma che non cambia il valore di una stagione che lo ha definitivamente consacrato e che ora sembra destinata a concludersi con il trasferimento più importante della sua carriera.