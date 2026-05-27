Juve, fuori anche Ederson: va allo United. Quanto incasserà l’Atalanta

Ederson si prepara a lasciare l'Atalanta ( che cambierà allenatore ) ed è a un passo dal Manchester United . Il giocatore, infatti, ha scelto di sposare la causa dei Red Devils, pronto a firmare un contratto di cinque anni a 5 milioni netti a stagione . Ora non resta che limare gli ultimissimi dettagli, con il club inglese che pagherà alla Dea circa 45 milioni di euro tra parte fissa e bonus .

Ederson al Manchester United: battuta la concorrenza

Il centrocampista brasiliano era nel mirino di diverse squadre in giro per l'Europa, ma da alcune settimane il Manchester United è la formazione che si è mostrata più interessata. Battuta quindi la concorrenza dell'Atletico Madrid, che aveva chiesto informazioni ma senza muoversi con altrettanta forza. Il brasiliano piaceva anche alla Juve, con Spalletti che l'avrebbe accolto molto volentieri a Torino. Difficile però tenere testa alla forza economica delle squadre inglesi, con il Manchester United che si conquistata il suo cartellino per 45 milioni di euro.

I numeri di Ederson con l'Atalanta

Termina quindi, dopo quattro stagioni, l'esperienza di Ederson a Bergamo. Il classe 1999 era stato acquistato nell'estate del 2022 per poco meno di 23 milioni di euro dalla Salernitana e da quel giorno ha collezionato 180 presenze tra tutte le competizioni con la Dea, condite da 16 gol e 6 assist. Il brasiliano si è dimostrato un giocatore completo, dotato di una grandissima corsa e in grado di difendere e attaccare con grande efficacia. Ora lo aspetta la Premier League, campionato estremamente dinamico in cui avrà modo di mettersi in mostra con la maglia del Manchester United.