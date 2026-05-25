Gattuso alla Lazio, Sarri all'Atalanta: la durata dei nuovi contratti e i dettagli dei due accordi

Rino Gattuso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Lazio. L'accordo tra le parti sarebbe già stato trovato sulla base di un contratto biennale e le firme sono attese nelle prossime ore. Lo riporta Fabrizio Romano. L'ex commissario tecnico della Nazionale, molto apprezzato da Claudio Lotito per la sua personalità, sembra vicinissimo al ritorno in panchina in Serie A con tanta voglia di rilanciarsi dopo la parentesi con gli Azzurri. L'esperienza con la Nazionale italiana si era conclusa nel peggiore dei modi, con la mancata qualificazione al Mondiale 2026. Una ferita ancora aperta, che Gattuso vuole ricucire dimostrando il proprio valore in un contesto diverso: quello di un club con ambizioni, tifosi esigenti e un progetto tecnico da ridefinire dopo una stagione complicata.