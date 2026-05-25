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Gattuso alla Lazio, Sarri all'Atalanta: la durata dei nuovi contratti e i dettagli dei due accordi

L'ex ct della Nazionale torna in panchina dopo l'esperienza deludente con gli azzurri. L'ex allenatore della Juventus prende il posto di Palladino a Bergamo
2 min
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Gattuso alla Lazio, Sarri all'Atalanta: la durata dei nuovi contratti e i dettagli dei due accordi© Marco Canoniero
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Rino Gattuso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Lazio. L'accordo tra le parti sarebbe già stato trovato sulla base di un contratto biennale e le firme sono attese nelle prossime ore. Lo riporta Fabrizio Romano. L'ex commissario tecnico della Nazionale, molto apprezzato da Claudio Lotito per la sua personalità, sembra vicinissimo al ritorno in panchina in Serie A con tanta voglia di rilanciarsi dopo la parentesi con gli Azzurri. L'esperienza con la Nazionale italiana si era conclusa nel peggiore dei modi, con la mancata qualificazione al Mondiale 2026. Una ferita ancora aperta, che Gattuso vuole ricucire dimostrando il proprio valore in un contesto diverso: quello di un club con ambizioni, tifosi esigenti e un progetto tecnico da ridefinire dopo una stagione complicata.

Sarri all'Atalanta

La scelta di Lotito non è arrivata a caso. Il profilo di Gattuso era in cima alla lista del presidente biancoceleste già da tempo: una soluzione caldeggiata più volte in passato, prima del ritorno di Sarri, e ora finalmente concretizzata. Leadership, carattere e la capacità di gestire ambienti complessi sono le qualità che hanno convinto i dirigenti a Formello. Saluta invece Maurizio Sarri, che si trasferisce sulla panchina dell'Atalanta al posto di Raffaele Palladino: accordo triennale per l'ex allenatore della Juventus

 

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