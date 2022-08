Bologna, Mihajlovic: "Ci siamo fatti male da soli, la società sa cosa manca"

ROMA - Il Bologna cade all'Olimpico subendo la rimonta della Lazio. I biancocelesti prendono tre punti vincendo la gara per 2-1 dopo un inizio poco felice con il portiere Luis Maximiano espulso per aver preso la palla con le mani fuori dall'area di rigore. Visibilmente insoddisfatto dell'esito della gara il tecnico dei felsinei, Sinisa Mihajlovic. Queste le sue parole in conferenza stampa nel post-match: "Rimpianti? Abbiamo fatto tutto noi. Nel primo tempo con l'1-0 e l'uomo in più dovevamo chiuderla con le occasioni che abbiamo avuto. Poi abbiamo preso 3 ammonizione per stupidaggini. Volevo cambiarne due, invece Soumaoro si è fatto espellere prima. Nella ripresa è stata una partita equilibrata e loro dopo l’autogol hanno preso coraggio. Abbiamo perso un’occasione. Ci siamo innervositi, sarebbe stato diverso se avessimo concretizzato una delle tre occasioni avute. Ma è un nostro problema, ce lo portiamo dietro da tempo". Mihajlovic prosegue con le sue aspettative per questa stagione: "La società sa cosa manca e cercherà in ogni modo di fare quello che serve. Se ci vuole tempo aspettiamo. L'obiettivo è fare meglio dell’anno scorso”.