Bologna, ripresa degli allenamenti con i nazionali: in gruppo Soumaoro

BOLOGNA - Ripresa degli allenamenti a Casteldebole per il Bologna di Thiago Motta in preparazione alla sfida contro la Juventus in programma domenica. Di seguito il report pubblicato sul sito ufficiale del club: "Sono ripresi a Casteldebole gli allenamenti della squadra verso #JuventusBFC di domenica. Oggi i rossoblù hanno svolto una seduta atletica seguita da una parte tecnica. Adama Soumaoro è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, così come Lukasz Skorupski, Andrea Cambiaso, Stefan Posch, Marko Arnautovic ed Emanuel Vignato tornati dalle Nazionali".