Fantacalcio Bologna, verso l'Inter: Thiago Motta su Orsolini, Arnautovic e Barrow

BOLOGNA - "C'è poco tempo per preparare il match, ma con la tecnologia avanzata tramite i video abbiamo studiato il modo di attaccare e difendere contro l'Inter. Faremo la nostra partita. L'Inter può competere in campionato e in Europa". Così ha parlato Thiago Motta, allenatore del Bologna, alla vigilia della sfida contro l'Inter. "L'Inter rappresenta per me una bella esperienza e grandi ricordi, ma domani ci giochiamo la nostra partita e dobbiamo essere concentrati e determinati - sottolinea Thiago Motta -. Su Orsolini e Arnautovic: "Orsolini sta bene, unisce l'impegno al sorriso e all'entusiasmo, così è molto più facile dare il massimo ogni giorno. Lui, come gli altri, deve affrontare ogni allenamento sempre al massimo. Quando entra fa molto bene e lo farà anche quando inizierà dal 1'. Serve impegno e sorriso. Arna darà il suo contributo come tutti gli altri giocatori". Su Vignato e Barrow: "Vignato deve fare il primo passo, ovviamente noi siamo qui per aiutarlo. Sta facendo molto bene, speriamo continui così. Può fare l'attaccante esterno o il trequartista nel 4-2-3-1. Tutto dipende da lui ma è un giocatore con grandi qualità. Barrow? Musa è un giocatore importante che può fare tutta la fascia. Può migliorare in termini di attacco alla profondità con la sua velocità. Non se lo aspetta nessuno, lo sta facendo poco. Calcia bene, ha un buon passaggio per l'area di rigore, queste sono le cose che fa bene. Sta crescendo, può fare decisamente meglio perché ha tutte le possibilità". Per concludere, sulla sosta per il Mondiale e il calciomercato: "Questo è il calendario. La preparazione post-Mondiale? Ci penseremo a tempo debito, prima l'Inter. Mercato? Per adesso pensiamo alla gara di domani".