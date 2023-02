Bologna, Motta: "Aspettiamo Arnautovic. Deciso il futuro di Barrow"

Il Bologna torna in campo. I rossoblu, reduci dalla vittoria per 2-0 contro lo Spezia e da 7 punti raccolti su 9 nelle ultime tre gare, domani alle ore 18 scenderanno in campo contro la Fiorentina allo stadio Dall'Ara. A poche ore dalla sfida contro la viola, ha parlato in conferenza stampa mister Thiago Motta , toccando vari argomenti tra i quali l'infortunio di Arnautovic e il futuro di Barrow .

Bologna, parla Thiago Motta

Queste le parole del tecnico: "Dobbiamo restare concentrati e con i piedi per terra, per giocare al meglio domenica. La Fiorentina è una grande squadra, pressano alto e provano a non farti esprimere. Dovremo essere bravi sulle seconde palle e in pressing, dare una mano al compagno che ha la palla. Loro in attacco hanno giocatori capaci di fare male".

Poi Motta si concentra sugli attaccanti, protagonisti nelle ultime ore per motivi differenti: "Gli indisponibili per ora non rientrano. Arnautovic al momento non è a disposizione. Quando rientrerà valuteremo le sue condizioni e decidere quindi quando potrà riaggregarsi al gruppo. Barrow? Si mette nelle condizioni di poter giocare, ma deve fare meglio rispetto al calciatore con cui compete per il ruolo da titolare: le cose possono cambiare ogni settimana. Le richieste di mercato per lui? Non si muove. Zirkzee ha fatto bene, deve continuare così: è il minimo per un giocatore del suo livello".