Bologna-Monza, furia Motta: "Ci manca un rigore e gli avversari svengono"

Dopo i quattro risultati utili consecutivi, e soprattutto dopo il successo di Firenze, il Bologna si ferma. I rossoblu al Dall'Ara perdono di misura contro il Monza grazie ad una rete siglata nella prima frazione da Donati. Oltre al danno la beffa, con l'ammonizione ricevuta da Arnautovic che salterà causa squalifica il prossimo impegno a Marassi contro la Sampdoria. Nel post partita il tecnico del Bologna, Thiago Motta, non può che essere deluso per il risultato maturato ma anche per un mancato calcio di rigore concesso dal direttore di gara.

"Perdite di tempo e svenimenti vengono premiati"

Queste le sue parole al triplice fischio: "Era una partita differente da quella di Firenze, dove gli avversari venivano a pressarti alto. Dovevamo fare meglio in fase di possesso. Il Monza si è chiuso bene, e noi dovevamo essere più rapidi nella nostra manovra. Devo dire che c'era però un calcio di rigore per noi, non capisco perché non sia stato dato il fallo di mano di Sensi. Poi ho visto le solite perdite di tempo... Non voglio lamentarmi della sconfitta, però tutti i calciatori svengono e poi si rialzano e corrono immediatamente. Provano ad ingannare l'arbitro, a creare confusione, ma la cosa peggiore è che alla fine ricevono pure una ricompensa".