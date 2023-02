Bologna settimo...cielo! Le parole di Motta e l'elogio a Soriano

Il Bologna centra una vittoria preziosissima a Marassi. I rossoblu si sono imposti sulla Sampdoria per 2-1 grazie alle reti di Soriano e Orsolini , vanificando il momentaneo pareggio su calcio di rigore da parte di Sabiri . Una prestazione importante e settimo posto centrato, ma Thiago Motta non vuole fare voli pindarici in merito alla classifica raggiunta dopo i 3 punti di Genova.

Motta su Sampdoria, Inter e Soriano

Questa l'analisi del tecnico rossoblu nel post partita: "Bellissimo vedere i miei ragazzi festeggiare sotto il settore ospiti, c'è una grande sintonia con la gente di Bologna. Settimo posto? Dobbiamo goderci, insieme a tutti i nostri tifosi, questa vittoria difficile e importante, ce lo meritiamo. Da lunedì penseremo alla sfida contro l'Inter. Giochiamo sempre per vincere, sappiamo chi siamo e a che punto vogliamo arrivare. C'è un obiettivo comune a cui ambiamo e daremo tutto per arrivarci. Sottolineo la prestazione di chi è subentrato, tutti si sono subito calati nella parte. Ma soprattutto voglio fare una menzione particolare per il capitano, Soriano, che conosce bene il gioco, è un ragazzo intelligente e sa come vanno gestite le partite. Sono contento che abbia segnato e di tutto il lavoro che sta svolgendo".