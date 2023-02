Soriano ricorda Mihajlovic: lacrime in diretta tv dopo Sampdoria-Bologna

Emozioni. Quelle indelebili lasciate da un ricordo. Soriano segna a Marassi contro la Sampdoria in uno stadio dove ha giocato da protagonista con la maglia dei blucerchiati. Maglia vestita ai tempi di Mihajlovic in panchina, lo stesso allenatore a cui è rimasto legato e che ha ritrovato qualche tempo dopo proprio a Bologna . Un legame forte, impossibile non averlo. Capitano di tante battaglie e sempre pronto a sedersi al fianco del suo tecnico anche nei momenti difficili. Il gol, le parole a fine partita e le lacrime di Roberto Soriano.

Sampdoria-Bologna, le lacrime di Soriano ricordando Mihajlovic

Dalla Samp alla Samp, Soriano non segnava in Serie A da due anni e nella sfida del Marassi è stato decisivo per la vittoria del Bologna. Un gol che gli ha mosso all'interno tante emozioni, soprattutto al termine della partita quando intervistato è scoppiato in lacrime ricordando proprio Mihajlovic: "Voglio pensare che questo gol sia arrivato anche grazie a Sinisa. Magari è stato lui a farmi segnare proprio in questo stadio dove abbiamo passato dei momenti belli". Emozioni, ricordi e lacrime, immagine di un legame profondo.