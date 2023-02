Mihajlovic, il ricordo indelebile: una docuserie in sua memoria

Il 20 febbraio non può essere una data qualsiasi, soprattutto per Bologna e Sampdoria . Due delle squadre rimaste legate a Sinisa Mihajlovic , che avrebbe compiuto 54 anni. Un legame speciale fatto di tante battaglie vissute sul campo e sulla panchina. Una lotta alla ricerca della crescita sempre mettendo davanti il lavoro del gruppo con schiettezza e senza mai tirarsi indietro. L'uomo Sinisa prima del professionista, è sempre stato questo il suo vero punto di forza, capace di farsi amare per le sue qualità. Le due società, proprio nella di oggi lunedì 20 febbraio, hanno voluto lasciare un pensiero all'ex tecnico.

Bologna e Sampdoria: "Sinisa per sempre"

Bologna l'ulitma tappa della carriera di Mihajlovic e la Sampdoria, una delle squadre con cui è diventato grande da calciatore. Le due società hanno voluto ricordare Sinisa nel suo giorno. Sui rossoblu è uscita una docu serie incentrata proprio sull'allenatore. Momenti, partite, preparazione, lavoro: un dietro le quinte toccante per ricordarlo e un post bellissimo con un "Sinisa per sempre" per annunciarlo. A Bologna ha lasciato tanto soprattutto ai giocatori che non smettono di pensare a lui dopo ogni gol o vittoria. Lo dicono Orsolini e Arnautovic, giocatori cresciuti sotto la guida di Mihajlovic, e Soriano, in lacrime proprio qualche giorno fa al termine della partita proprio tra Bologna e Sampdoria. E proprio i blucerchiati hanno voluto fare gli auguri al tecnico con un tweet. Poche parole ma ricche di significato: "Auguri fin lassù, Sinisa".