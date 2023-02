Bologna-Inter: Motta su Psg, Arnautovic, Zirkzee e Sansone

BOLOGNA - "Fino ad oggi è un processo continuo, stiamo crescendo tutti quanti per poter competere contro ogni squadra del campionato, cercheremo di portare sempre un miglioramento ogni giorno per essere più forti. L'Inter è una squadra da scudetto, da Champions League. Cercheremo di limitare l'Inter al meglio, giocheremo al nostro massimo". A 48 ore dal match con l'Inter il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa: "I tifosi del Psg mi rivorrebbero a Parigi? Sono focalizzato al massimo sulla partita contro l'Inter, punto. All'andata fu una partita buona fino alla mezz'ora, poi abbiamo perso il filo del gioco e loro ne hanno approfittato, non siamo stati squadra. Dopo l'episodio dell'andata perdemmo il controllo, dobbiamo migliorare per continuare in avanti. Ogni partita è una storia diversa, sempre dando il nostro massimo, il massimo impegno. stata una settimana bella, con allenamenti fantastici. Speriamo di portare tutto questo domenica. Dzeko e Lukaku? Due grandi giocatori che hanno grande valore, noi dovremo essere sempre attenti".

Thiago Motta su Zirkzee, Soumaoro, Sansone, Arnautovic, Barrow, Soriano e Cambiaso "Zirkzee non è recuperato per il momento. Soumaoro si è allenato molto bene, è pronto. Oggi Sansone non si è allenato per febbre ma credo che sarà convocato. Arnautovic non è disponibile, vedremo la prossima settimana. Per la serie la vedrò con calma, ancora non l'ho vista. Barrow? Ha fatto molto bene ma può fare meglio, in fase difensiva è stato sempre collegato con noi e anche in appoggio ha fatto ciò che chiediamo, anche poi ripartendo attaccando gli spazi, deve e può farlo molto meglio, oltre all'aggressività nei contrasti. Deve essere in grado di prendere il vantaggio ai difensori per arrivare in anticipo. È stato un punto di riferimento in partita, aiutava i compagni a venire fuori. Sono contento della gara e degli allenamenti in settimana. Noi ci muoviamo molto in base alla squadra avversaria, dobbiamo avere più movimenti per smarcarci al momento giusto. Avendo Roberto Soriano davanti che dà ampiezza possiamo con Cambiaso in grande fiducia rientrare dentro il campo. I due si capiscono bene, possono invertirsi, ma dobbiamo occupare bene il campo per fare al meglio".