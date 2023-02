Motta, euforia Bologna: "Inter inferiore, noi bellissimi. Dico grazie ai tifosi"

Il Bologna continua a stupire e lo fa battendo in casa l' Inter . Thiago Motta sta trovando sempre più continuità a una squadra che sta mettendo in campo qualità e idee. Il settimo posto è sempre più saldo per i rossoblù che con il gol di Orsolini al 76' affondano la squadra di Inzaghi , sempre più lontana dal Napoli capolista. Al termine della partita ha parlato il tecnico Thiago Motta.

Bologna-Inter, le parole di Thiago Motta

Thiago Motta nel post partita ha analizzato la prova dei suoi: "Abbiamo giocato molto bene, messo palla a terra, attaccato, avuto equilibrio contro una grande squadra. E poi in fase difensiva non abbiamo permesso all'Inter di avere superiorità, grandissima prestazione. L'entusiasmo fa sì che sia molto più bello lavorare. Dobbiamo sfruttare il nostro momento e continuare a giocare partite come questa. Qui sto bene e ho la fortuna di allenare ragazzi fantastici, sono davvero orgoglioso".

Poi le parole sui singoli: "Schouten come Orsolini e tutti hanno fatto veramente una grande prestazione. Si stanno allenando al massimo durante la settimana e questi sono i risultati che ci premiano". In chiusura l'allenatore ha voluto fare un plauso ai tifosi: "La risposta del pubblico di oggi conferma la simbiosi tra la gente e la nostra squadra, una cosa fantastica. Sono rimasti in campo per cantare insieme ai ragazzi. Oggi è da godere e basta".