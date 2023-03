Bologna, infortunio Arnautovic: i tempi di recupero

Il Bologna perde per le prossime partite il suo attaccante, Marko Arnautovic. L'austriaco che aveva risposto presente alla convocazione dll'Austria, è dovuto tornare in Emilia per sottoporsi a esami strumentali. Un infortunio particolare che lo costringerà a saltare le prossime due o tre settimane. Il giocatore salterà sicuramente le prossime tre sfide contro Udinese, Atalanta e Milan, per poi essere valutato nelle successive dove il Bologna giocherà contro il Verona e la Juventus, questa il 30 aprile. Nelle ultime settimane, Arnautovic aveva trovato meno spazio salvo entrare nell'ultima partita contro la Salernitana dove si è fatto male.