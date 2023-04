Bologna-Juve: Arnautovic, Sansone e Soriano ko. I convocati di Motta

BOLOGNA - La risposta che tutti attendenvano verso Bologna-Juventus l'ha data Thiago Motta: "Arnautovic non sarà convocato". L'attaccante austriaco ha giocato l'ultima partita intera il 4 gennaio, poi una serie di infortuni lo hanno costetto a diversi stop. In settimana si è allenato sul campo, ma non ancora con la squadra e dunque potrebbe essere disponibile nelle prossime due partite, giovedì prossimo a Empoli o lunedì 8 maggio con il Sassuolo. Saranno assenti anche Sansone e Soriano, sempre per infortuni, mentre si gioca una maglia sulla sinistra Cambiaso, che da inizio settimana è tornato in gruppo.