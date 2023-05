Thiago Motta, conferenza Sassuolo-Bologna: “Arnautovic? Vi dico come sta”

Tre punti per sognare l'ottavo posto in classifica: Sassuolo e Bologna sono pronte a sfidarsi per il derby. I neroverdi sono reduci dalla sconfitta contro la Lazio , mentre i felsinei dalla prestazione sottotono contro l'Empoli. Entrambe cercheranno di rifarsi. Thiago Motta ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Sassuolo-Bologna, conferenza Thiago Motta

Thiago Motta ha aperto la conferenza parlando dell'ultima partita contro l'Empoli:"Il secondo gol di Empoli era evitabile, studiamo sempre gli avversari e sapevamo come si sarebbero mossi. Concetrazione? Tutti i giorni, non solo quello della partita. I miei giocatori lo fanno e di questo sono contento, Posch è un esempio perfetto". Su Arnautovic: "Marko ci sarà, farà parte del gruppo. Lo stiamo accompagnando con un lavoro personalizzato per aiutarlo a riprendere la forma. A Sassuolo verrà con noi perché sono convinto che possa aiutare i compagni e la squadra, pensando anche alla sua condizione, visto quello che è successo a Salerno. Manca poco alla fine della stagione e non vogliamo perderlo di nuovo". Su Soumaro: "Non mi preoccupa la costruzione della fase difensiva perché gli altri sanno già cosa fare. La nota negativa è l'infortunio di Souma, mi dispiace tantissimo per lui. E' un ragazzo importante per il gruppo. Avere un infortunio del genere è qualcosa di difficile da affrontare. Sono però convinto che sarà in grado di affrontarlo al meglio e di tornare al suo livello: il club in questo gli starà vicino, e gli permetterà di tornare al massimo".