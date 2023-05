Dionisi, conferenza Sassuolo-Bologna: "Laurienté poteva fare di più"

Sassuolo e Bologna dovranno dimenticare le sconfitte nel turno infrasettimanale. I neroverdi all'Olimpico contro la Lazio , mentre la squadra di Thiago Motta al Castellani con l'Empoli . Il derby di domani sarà anche una finestra importante in ottiva ottavo posto, obiettivo per entrambe le formazioni. Proprio alla vigilia della sfida del Mapei ha parlato in conferenza l'allenatore Alessio Dionisi .

Sassuolo-Bologna, conferenza Dionisi

Alessio Dionisi ha analizzato la prossima partita contro il Bologna: "Affronteremo una squadra che sta facendo bene, a oggi la differenza è lo scontro diretto tra noi e loro, ce lo ricordiamo bene, ma siamo a pari livello con loro. Hanno una squadra più strutturata e fisica di noi, per certi aspetti più corsa, noi siamo più qualitativi in alcuni reparti. Dovremo metterli in difficoltà. È una partita importante per entrambe. Dobbiamo proseguire con la prestazione di Roma, degli ultimi 60' e non i primi 30. A volte ci manca l'approccio alla partita e sicuramente è un dato su cui dobbiamo migliorare".

Sul gruppo: "In stagione ho dato spazio a tutti più o meno, poi subentrano i valori. Un allenatore deve tenerne conto di questo anche se la volontà c'è, ma le possibilità sono limitate". Poi sui singoli: "Laurientè è arrivato da sconosciuto e si è inserito alla grande all'interno della squadra. Ha le qualità per determinare, lo ha fatto, ma non basta. Se ne è parlato tanto nel momento in cui stava facendo bene, forse troppo, ma sono sicuro che migliorerà ancora. In questo ultimo periodo poteva fare di più. Berardi? Sta molto bene. Addio Kyriakopoulos? Si devono fare delle scelte e credo siano state fatte quelle giuste per noi e per lui. Lo apprezzo come calciatore, ma non lo rimpiango".