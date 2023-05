Carnesecchi, le mani della Cremonese per aggrapparsi alla Serie A

La Cremonese crede nella salvezza. Dopo la vittoria contro lo Spezia , il sogno di poter restare in Serie A si fa sempre più largo nelle idee di Ballardini e della società. Il risultato sarebbe clamoroso, soprattutto perché al momento del suo arrivo a gennaio i grigiorossi occupavano l'ultima posizione. Uno dei protagonisti contro i liguri è stato senza ombra di dubbio Marco Carnesecch, di recente convocato anche in Nazionale da Mancini.

Cremonese, Ballardini pensa già alla Juve

Carnesecchi, salvezza Cremonese e mercato

Se la Cremonese tiene alte le sperenze salvezza tanto lo deve al suo portiere. Il classe 2000 sta facendo una stagione importante e a suon di parate sta tenendo in piedi la sua squadra. Chiedere a Milan e Spezia per conferma. Nelle ultime due partite di campionato, Carnesecchi è stato assoluto protagonista. Contro i rossoneri ha salvato l'1 a 1 nel finale con un guizzo su Krunic, mentre nello scontro diretto contro lo Spezia è stato determinante soprattutto quando la gara era bloccata sullo 0 a 0. Due super parate su Amian e Wisniewski più altre nel corso della partita. Tiene alta la guardia e lo fa mostrando le sue qualità: ottimo nelle uscite, reattivo, sempre attento e concentrato. Il voto 7 e la palma di migliore in campo danno seguito alla prestazione importante contro il Milan.

Da diverso tempo le big del nostro campionato l'hanno segnato sul taccuino. Dall'estate scorsa si è parlato di lui in ottica mercato, ma l'infortunio alla spalla ne ha frenato le voci. Dopo la promozione dalla B alla A con la Cremonese, l'Atalanta ha scelto di lasciarlo in prestito ai grigiorossi, ma Gasperini lo osserva e l'ha elogiato dopo averlo affrontato. Il classe 2000 aveva bisogno di certezze nel giocare, una volta recuperato, e di fiducia. Il resto l'ha fatto il campo dove, Carnesecchi, si è sempre mostrato al meglio. Non è da escludere che in estate possa essere uno dei nomi più chiaccherati: le big osservano e prendono nota. La testa ora è tutta rivolta alla corsa per la salvezza, poi per il futuro si vedrà.