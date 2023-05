Cremonese-Spezia, Ballardini: "Testa alla Juve, non abbiamo fatto nulla"

La Cremonese vince contro lo Spezia e rimette tutto in discussione per quanto riguarda la lotta salvezza in Serie A. Il successo interno della squadra di Ballardini le consente di portarsi a -3 dal 17º posto, attualmente occupato proprio dalla squadra di Semplici. Al termine della sfida il tecnico dei grigiorossi ha dichiarato: "Siamo molto contenti per la vittoria, anche se abbiamo fatto prestazioni molto migliori. Non meritavamo di vincere per il gioco espresso, quello che ci è stato tolto in altre occasioni ci è stato dato oggi. Lo Spezia ha fatto un'ottima partita".