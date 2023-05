Genoa in Serie A, il Bari si ferma a Modena. Palermo in zona playoff

Genoa, è la Serie A di Gilardino

Serie B, i risultati

Il Genoa non delude le aspettative e vince senza problemi contro l'Ascoli: Bani al 16' apre il match, Badelj archivia la pratica al 63, i bianconeri poi provano a riaprirla con con Marsura. Non risponde il Bari, che pareggia a Modena: alla rete di Ricci replica Diaw dal dischetto. La Reggina si rifà sul campo, dopo la penalizzazione di altri 4 punti, con un 2 a 1 firmato Strelec contro il Como. Il Frosinone non abbassa l'asticella dopo la promozione e porta a casa la vittoria anche in casa del Pisa, rimontando l'iniziale vantaggio di Gilozzi. Ancora protagonisti Borrelli e Caso. Al Sudtirol basta un gol di Curto per battere la Ternana e mantenere il quarto posto. Non basta il solito Pohjanpalo al Venezia: solo un pari a Cosenza. Il Cittadella supera il Benevento, con i sanniti sempre più vicini alla retrocessione in Serie C. Basta un punto al Brescia per condannarli alla retrocessione. Il Palermo, dopo 5 gare senza successi, torna alla vittoria: al Renzo Barbera i rosanero si impongono per 2-1 contro la Spal. Doppio vantaggio per la squadra di Corini con l'autogol di Meccariello e la rete di Brunori, inutile il gol nella ripresa di Varnier per i ragazzi di Oddo. Il Palermo si proietta dunque in zona playoff, portandosi a 48 punti in settima posizione. Domani in campo Parma-Brescia al Tardini. Di seguito i risultati:

Cittadella-Benevento 3-1

Cosenza-Venezia 1-1

Genoa-Ascoli 2-1

Modena-Bari 1-1

Pisa-Frosinone 1-3

Reggina-Como 2-1

Ternana-Sudtirol 0-1

Palermo-Spal 2-1

Parma-Brescia (domenica ore 16.15)

Genoa, caroselli in città per la promozione