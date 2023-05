Reggina, altri quattro punti di penalizzazione da scontare in stagione

L'incognita Reggina sul finale della Serie B

Reggina, il comunicato della FIGC

Di seguito la nota della federazione riguardo alla penalità alla Reggina: "Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha sanzionato la Reggina 1914 con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi. La società, già sanzionata dal TFN con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica". La Reggina passa così da 46 punti e in piena corsa per i playoff a 42 e vicina ai playout. Ultime tre giornate importanti per raggiungere l'aritmetica salvezza e poi capire se attraverso il Collegio di Garanzia del CONI riuscirà per tempo a riavere tutti e sette i punti tolti.