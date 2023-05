Il Frosinone di Grosso è in Serie A! Reggina ko, festa promozione

FROSINONE - Il Frosinone è ufficialmente promosso in Serie A per la terza volta nella sua storia! Dopo le promozioni ottenute nelle stagioni 2014-15 sotto la guida di Stellone e 2017-18 con Marino , il club gialloblù torna nella massima serie sotto la guida di Fabio Grosso . L'ex allenatore della Primavera della Juventus è stato fortemente confermato sulla panchina del Frosinone dopo il 9° posto dello scorso campionato e ha ripagato la fiducia dominando il campionato con la miglior difesa (20 go subiti) ed miglior attacco (54 gol). Il punto esclamativo sulla promozione è arrivato questa sera, grazie ai pareggi del Genoa e del Bari , il Frosinone doveva battere la Reggina e lo ha fatto per 3-1 facendo partire la grande festa che neanche la pioggia torrenziale ha frenato.

Frosinone-Reggina 3-1, tabellino e statistiche

Frosinone-Reggina 3-1, la partita

Al 30' esplode il Besito Stirpe: cross dalla sinistra di Cotali e Borrelli, scelto appositamente da Grosso per sfruttare i suoi centimetri in area, incrocia perfettamente di testa per la rete dell'1-0. Al 40' il direttore di gara va al Var per visionare un contatto in area di rigore della Reggina tra Cionek e Caso (colpo gratuito in faccia da parte del brasiliano), Prontera assegna il rigore al Frosinone, espelle il difensore e anche Inzaghi per proteste. Sul dischetto si presenta Insigne che non fallisce per il 2-0. La Reggina ha un motto d'orgoglio riaprendo il match al 51' con Hernani ma i padroni di casa rispondono e richiudono la pratica: cambio di gioco perfetto di Lucioni, Caso calcia di prima da dentro l'area piccola beffando Colombi per il 3-1.