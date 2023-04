Reggina, appello contro la penalizzazione di tre punti: i prossimi passi

Reggina, come cambierebbe la classifica senza il -3

Con 46 punti la Reggina occupa attualmente in condominio con il Pisa l'ottavo posto in classifica, l'ultimo utile per accedere ai playoff: balzerebbe al sesto scalzando il Cagliari in caso di restituzione di tutti i punti che le sono stati sottratti lo scorso 17 aprile "per il mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 nonché per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022".