Boom Laurienté: la stanza con Mbappé, il Toro sfiorato e la statistica alla Messi

Arman Laurienté si è ufficialmente preso il Sassuolo. Il talento francese, alla prima stagione in Serie A, sta subito facendo vedere di cosa è capace. Ultima dimostrazione in ordine di tempo il match di ieri contro la Cremonese vinto dai neroverdi per 3-2, dove è risultato decisivo con un assist e un gol (l'ennesimo) su calcio di punizione. E ora mister Dionisi non può davvero più farne a meno.