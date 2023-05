Motta, conferenza Cremonese-Bologna: dedica speciale e su Arnautovic...

Queste le dichiarazioni del tecnico del Bologna nel post-gara: "Abbiamo fatto una grande prestazione, possiamo migliorare, ma abbiamo costruito bene da dietro e creato tante occasioni. Negli ultimi metri abbiamo fatto molto bene. Abbiamo dimostrato di essere superiori nel gioco e nella fase di non possesso rispetto ai nostri avversari, siamo stati attenti non lasciando spazio a una squadra che quando ne ha crea difficoltà. Siamo felici per il risultato e dobbiamo continuare così nelle prossime due partite. Sarà bello giocare in casa contro il Napoli campione d'Italia".

Cremonese-Bologna 1-5, Motta: "Arnautovic? Nessun rammarico"

Thiago Motta ha poi aggiunto: "Arnautovic? Non ho nessun rammarico per non averlo avuto per metà stagione. Il calcio è fatto così, la squadra c'è e quando qualcuno non sta bene chi lo sostituisce fa il suo, come hanno fatto Sansone e Zirkzee. Per questo facciamo squadra e dobbiamo esserlo, quella è la base".

Poi una splendida dedica alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione: "Sicuramente il ruolo del calcio deve essere portare allegria alle persone che stanno soffrendo, la nostra regione sta soffrendo e siamo vicini a vittime e familiari. Quello che possiamo fare nel nostro piccolo lo facciamo".