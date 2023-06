Motta dopo Lecce-Bologna: "Presto faremo un bilancio, vedremo ciò che sarà"

Una stagione fantastica per il Bologna , che si chiude con una vittoria al termine di un match pirotecnico. I rossoblu, tra sorpassi e controsorpassi, vincono per 2-3 al Via del Mare contro il Lecce di Baroni. A decidere la sfida un gol segnato al 97' da Ferguson , che ha regalato 3 punti a suoi e con il Bologna che ha così chiuso il campionato al nono posto con 54 punti.

Lecce-Bologna, l'analisi di Thiago Motta

A commentare il match vinto contro il Lecce, il tecnico rossoblu Thiago Motta: "Un gol alla fine in questo modo non è casualità, queste cose succedono quando si lavora bene e con passione. Voglio ringraziare tutte le persone di questa società che hanno lavorato per noi tutto l’anno, i ragazzi di Casteldebole, amano questo club, dedicano tutti loro stessi al Bologna. E un grazie enorme va ai miei ragazzi, i veri protagonisti, fantastici, e voglio dedicare questa stagione ai tifosi che sono stati unici, anche oggi qui a Lecce erano tantissimi e se lo meritano. Penso che questo gruppo abbia margini di miglioramento, ora con calma faremo un bilancio di tutto, sfruttando questa meravigliosa stagione per pensare a quel che sarà. Stanotte torno a casa tranquillo perché so che il lavoro è stato fatto bene".