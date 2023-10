Skorupski super, il Bologna torna a sentirsi grande: ora sfida con Sommer

Era dai tempi di un totem come Gianluca Pagliuca che il Bologna non aveva tra i pali un portiere così forte e longevo. Lukasz Skorupski è arrivato alla sesta stagione da titolare dei pali rossoblù e non vuole smettere di stupire. Grandi parate e quell’essere glaciale che l’hanno portato a neutralizzare parecchi rigori. E quando non li para, in qualche modo induce gli avversari a sbagliarli. L’ultima sua vittima è stato due settimane fa un certo Victor Osimhen , che si è aggiunto a una collezione da urlo. Tra coloro che sono stati stoppati dal dischetto ci sono anche Ciro Immobile , Zlatan Ibrahimovic e Lautaro Martinez , tanto per citare i nomi più importanti. Mica male. Da 428 minuti, inoltre, Skorupski è imbattuto e contro l’ Empoli domenica al Dall’Ara ha mantenuto inviolata la propria porta per la quarta gara di fila.

Skorupski, la Nazionale e Szczesny

Tanta roba se si considera che era addirittura dalla stagione 1999-2000, quando c’era proprio Pagliuca tra i pali, che i rossoblù non riuscivano a non prendere gol per ben 4 partite consecutive. Proprio l’ex capitano bolognese è finito adesso nel mirino di Lukasz, che punta nella prossima stagione ad agganciarlo. Dovesse fare il titolare anche l’anno venturo, il polacco eguaglierebbe, infatti, Pagliuca che dal 1999 al 2006 ha difeso la porta del Bologna. Sette anni che nel caso dell’ex Roma ed Empoli potrebbero pure diventare otto, dato che nel suo contratto c’è una opzione in favore della società di Saputo per prolungare l’accordo (in scadenza nel 2025) per un’ulteriore stagione. Obiettivo 2026. Un anno non casuale, visto che coincide col Mondiale che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Skorupski punta a esserci, provando a insidiare la titolarità in nazionale dell’amico Wojciech Szczesny.