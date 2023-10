De Silvestri gol di testa da fuori area. Juve, quasi 40 anni fa segnò così...

Lorenzo De Silvestri è entrato nel tabellino dei marcatori durante la sfida contro il Frosinone. Non una novità per uno che è abituato, di tanto in tanto, a rendersi pericoloso con i suoi colpi di testa nell'area di rigore avversaria. Una specialità della casa resa particolare però dal gesto tecnico e dalla distanza in cui è avvenuto. L'esterno, nonché capitano rossoblù, non ci ha pensato due volte e con il pallone a spiovere, dopo la deviazione di Turati, si è tuffato da fuori area e con un'inzuccata ha firmato il raddoppio. Come riportato da Opta mancava dal 2011 un gol di testa da fuori area e in quell'occasione lo aveva segnato Gattuso con la maglia del Milan contro il Cagliari. Ma non è l'unico epsiodio perché quarant'anni fa tra i protagonisti di un gesti simile anche un ex Juve.