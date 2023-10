Bologna da Europa, Motta sogna: "C'è solo una cosa da migliorare"

Bologna-Frosinone, parla Motta

Queste le parole di Motta ai microfoni di Dazn nel post gara: "De Silvestri simbolo dello spirito della squadra: sono contento perché viviamo un gruppo fantastico, che lavora, tutti vogliono aiutarsi, sempre competendo tra di loro ma in modo sano. Abbiamo dimostrato quanto valiamo contro una squadra che ha giocato bene. Positivi tutti, sia chi ha giocato dall’inizio che chi è subentrato, ma anche chi è rimasto in panchina ha vissuto la partita intensamente. Dove dobbiamo migliorare? Sicuramente nella fase di possesso: considerando la qualità dei giocatori che abbiamo si può fare di più. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, il primo gol nasce da una partenza da dietro, ma abbiamo margini di miglioramento per competere con squadre come il Frosinone che non ti fanno giocare ma che poi palla al piede hanno grandi capacità. Abbiamo in squadra giocatori forti, tutti con le loro caratteristiche, ma sanno che rendono al meglio solo grazie ai compagni".