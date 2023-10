Motta: "Qua la Juve ci ha perso. Vina non può buttarsi ogni volta"

Motta dopo Sassuolo-Bologna

Queste le parole del tecnico rossoblù a Dazn: "C'è stima reciproca con Dionisi. È un piacere incontrarlo, siamo in competizione ma c'è rispetto. Bologna nervoso nel secondo tempo? No, secondo me no. Ho visto una squadra che ha provato a giocare, a mettere in difficoltà il Sassuolo, ma non nervosa. Abbiamo sbagliato tanto oggi, specie nella metà campo avversaria. Ora pensiamo alla prossima. Per quanto riguarda il gol di Zirkzee, è stato un ottimo gol di un ragazzo che ha qualità straordinaria. L'assist è stato bello, ma lui ha fatto una grande giocata, anche in allenamento ne aveva fatta una simile: ha tanto talento ma sottolineo che lui lavora tanto. Beukema oggi non è stato della partita perché aveva un fastidio, abbiamo cercato prima della partita di capire come stava, non era al 100% e quindi non ha giocato. Problema per De Silvestri? Ha avvertito un fastidio al flessore: in questi giorni valuteremo le sue condizioni". Motta ha parlato anche del discusso episodio del rigore non dato a Vina...