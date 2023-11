Bologna, Motta: “Beukema? Vi dico come sta”. E su Karlsson…

Per il Bologna è già tempo di ritornare in campo, dopo la vittoria nel match di Coppa Italia contro il Verona . Thiago Motta ha rimesso tutti sull'attenti in vista del match contro la Lazio per cercare di mantenere viva la striscia di risultati utili di fila, per ora ben nove. I rossoblù infatti non perdono dalla prima giornata contro il Milan e con una vittoria contro i biancocelesti potrebbero sognare in grande. L'allenatore in conferenza stampa ha analizzato la sfida e ha parlato anche dei singoli, in particolare di Beukema e Karlsson .

Bologna-Lazio, le dichiarazioni di Motta

Queste le parole dell'allenatore: "Come sta Beukema? Bene, si è allenato con il gruppo, potrà partecipare alla partita. Però Bonifazi sta bene, Calafiori sta molto bene, abbiamo ancora un allenamento, chi starà meglio giocherà". Sulla preparazione alla prossima partita: "Dobbiamo dare continuità al nostro gioco. Cambia ovviamente affrontare la Lazio o l'Hellas, come stile di gioco e come livello, ma sappiamo cosa dobbiamo fare. Affronteremo la gara con grande impegno, mettendo in pratica tutto quello che abbiamo provato". Sul passaggio del turno in Coppa Italia: "Non abbiamo tempo per festeggiare una vittoria o piangere per una sconfitta... testa alla prossima".

Poi un pensiero sulla Lazio e su Sarri: "Se li temiamo? No, ma va portato tanto rispetto. Hanno un allenatore di alto livello, dobbiamo metterli in difficoltà nelle transizioni, è una squadra che palleggia quando vuole, che ti attira fuori in costruzione per farti male... dovremo cercare di portare la partita dalla nostra parte. Giocherà la miglior squadra possibile". Su Karlsson: "Deve continuare a lavorare, quando potrà aiutare la squadra dovrà essere pronto. Ruolo? Faceva l'esterno sinistro anche all'Az, per me può fare anche l'ala destra, deve continuare ad allenarsi". Sulla differenza tra le partite al Dall'Ara e in trasferta: "Cosa cambia? Tante cose, non è la stessa cosa giocare contro Inter e Juve qui o fuoricasa". Infine su Immobile: "Ciro è un grande giocatore. Nella carriera ci sono degli alti e bassi, degli infortuni che possono cambiare le cose. Io lo reputo un grande calciatore, attacca bene la profondità, è dinamico e fa gol. Dovremo stare attenti domani perché lui è un grande di questo campionato".