Infortunio Orsolini, allarme Bologna: le condizioni e il sostituto

Orsolini out, il comunicato del Bologna e i sostituti

Il Bologna lo ha reso noto nel report odierno post allenamento: "Riccardo Orsolini ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra, il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni". Molto probabilmente Thiago Motta dovrà farne a meno questa non è mai una buona notizia. L'attaccante ha realizzato 4 gol da inizio stagione e le sue prestazioni sono migliorate di partita in partita, dopo un inizio in prima marcia. I possibili sostituti? Al suo posto potrebbe giocare Ndoye, con Saelemaekers sul versante opposto, considerando le condizioni di Karlsson. Anche lo svedese non è al meglio, come si legge nel comunicato della società: "Questa mattina la squadra ha proseguito la preparazione in vista del match contro il Torino di lunedì prossimo con una seduta di allenamento con esercitazioni tecniche e partitella a campo ridotto. Differenziato sul campo per Oussama Al Azzouzi, terapie per Jesper Karlsson e Kevin Bonifazi". Toccherà al tecnico trovare la soluzione migliore.