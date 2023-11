Buongiorno vale già 40 milioni ma è sempre più intoccabile per i tifosi

TORINO - Per fortuna non pensa di venderlo: testuale, Cairo, parlando con i giornalisti a Milano sull’onda della grande prestazione di Buongiorno in nazionale. "Non penso di venderlo". Peccato che, in estate, soltanto il "no grazie" pronunciato da Alessandro negli ultimi giorni del mercato abbia evitato quella che nei fatti era una cessione già decisa, dal momento che Cairo e Percassi avevano trovato un accordo su cifre e modalità.