Bologna, Motta e il calcio patriarcale: "Vogliamo una società civilizzata"

A Lecce per continuare a stupire e per sognare l'Europa: il Bologna, dopo al vittoria contro il Torino, sarà ospite a Via del Mare in una trasferta molto delicata. "Ora le pressioni sono tante" - ha detto Thiago Motta in conferenza stampa. I rossoblu sono sicuramente la rivelazione più bella della Serie A per risultati e anche per il gioco espresso. Un unico neo è l'infortunio di Orsolini, uno dei trascinatori. L'allenatore ha svelato il suo sostituto e ha presentato il match, parlando anche di un tema delicato come la violenza sulle donne.