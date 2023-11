Infortunio Orsolini, c'è la lesione: quanto starà fuori

Dopo lo stop in allenamento, è arrivato il report degli esami strumentali di Orsolini e non sono arrivate buone notizie. Thiago Motta dovrà fare a meno del suo gioiello per la sfida contro il Torino e anche per le prossime partite. Il motivo? Una lesione del bicipite femorale sinistro che lo costringerà a restare fermo per circa 4-5 settimane. Una brutta notizia per una delle squadre rivelazioni della Serie A.