Thiago Motta scatenato, duro attacco a Nasca e Doveri: “Così perde tutto il calcio”

Finisce con l'amaro in bocca la sfida del Via del mare per il Bologna . I rossoblù, dopo il gol di Lykogiannis , si fanno rimontare in pieno recupero dal rigore di Piccoli . Tanto rammarico per gli emiliani, viste le diverse occasioni da rete sciupate. Mancato dunque l'aggancio momentaneo al quarto posto del Napoli , con i partenopei che questa sera saranno impegnati al Maradona contro l'Inter. Nel post gara, ai microfoni di Dazn, il tecnico del Bologna Thiago Motta non le manda a dire ad arbitro e Var per la decisione sul gol del Lecce.

Motta, polemica post Lecce-Bologna

Queste le dichirazioni dell'allenatore rossoblù: "Abbiamo fatto una buonissima prestazione, una gara completa, concedendo poco e creando occasioni. Abbiamo fatto gol continuando a giocare anche dopo. Con un episodio del genere perde il nostro calcio: mi ha sorpreso Doveri, che nel post partita mi ha detto che la mia squadra perdeva tempo, cosa assolutamente non vera. I miei ragazzi giocano sempre a calcio, senza perdite di tempo. Poi c'è stato il Var, con Nasca che ancora una volta ha combinato il suo... Sono sfortunato con lui, anche in uno Spezia-Lazio ricordo cosa ha fatto, o a Torino diede un ok in un'azione senza richiamare l'arbitro. Oggi invece lo ha richiamato... Bene, sento che è uno dei migliori varisti che abbiamo: ha uno strumento in mano che dovrebbe essere utilizzato bene. C'è frustrazione per il pareggio, non lo meritavamo: i ragazzi hanno dato tutto, l'episodio finale ci rammarica ma non ci toglie la voglia di continuare e fare il nostro lavoro, anche se spesso al Var uno come Nasca può avere un'arma importante se non viene usata nel modo giusto".

Sui cambi: "Quando abbiamo bisogno delle sostituzioni, chi entra deve dare una mano. Cosa che non fa Nasca: a Torino non ha detto nulla, oggi sì... Sicuramente stava aspettando il momento giusto per utilizzare il suo strumento. Non voglio scuse o cose così, non mi servono. Mi serve che la partita finisca prima, perché era già finita, e poi non combinare queste situazioni in campo che i miei ragazzi non le meritano". Sul gol di Lykogiannis: "Al di là della rete, ha giocato in maniera concentrata in una posizione che non è la sua. Ha aiutato la squadra, se lo merita, sta lavorando bene: sta giocando un pochino di meno, ma oggi ha avuto il premio per il suo lavoro". Infine sulla panchina iniziale di Zirkzee: "Oggi doveva giocare van Hooijdonk, ha fatto molto bene finché era in campo, aiutando tantissimo contro una difesa non facile da affrontare, sono contento di tutti e due".