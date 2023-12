Ndoye, l'infortunio inguaia il Bologna: esito esami e tempi di recupero

Ndoye, l'esito dell'infortunio e i tempi di recupero

“Gli esami cui è stato sottoposto Dan Ndoye hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra” - con questa nota il Bologna ha comunicato le condizioni fisiche dell'attaccante. Le sensazioni non erano buone e ora è arrivata anche la conferma. Thiago Motta dovrà fare a meno del giocatore per le prossime sei settimane e quindi tornerà in campo per metà febbraio. Salterà anche il match contro il Milan in campionato del prossimo 27 gennaio. Un vero peccato per il giocatore, che era in evidente crescita nelle ultime gare. Uno dei pochi ad aver sempre dato disponibilità, come confermano le 17 presenze in campionato. L'allenatore però può contare però sul rientro di Orsolini, che già nel match contro l'Atalanta è stato decisivo con un assist. Sicuramente avrebbe preferito averli entrambi, visto anche l'infortunio di Karlsson, per una migliore gestione. Un ostacolo sulla strada dei rossoblu, che però ci hanno dimostrato che se cambiano i fattori (giocatori), il risultato in campo resta lo stesso.