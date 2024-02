Thiago Motta: “Gol di Orsolini? Ho il merito dello 0,0001%”

Bologna-Lecce, le dichiarazioni di Thiago Motta

Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una bella partita, durante tutta la gara siamo stai concentrati e determinati. Fa bene a tutti, l'atmosfera che si è vista oggi è stata fantastica. Gol di Orsolini? Mi prendo il merito dello 0,0001%. Non posso dire che l'abbiamo provato e fatto, parte tutto dai ragazzi. Applaudo sempre i calciatori, anche quando rischiano dal basso perché così mettiamo in difficoltà l'avversario. Anche se la settimana scorsa ci è costato caro e quando si sbaglia la responsabilità non è solo del portiere, anzi prima di tutto è la mia. Questo fa parte della nostra forza, non lo facciamo per estetica e i giocatori hanno il diritto di sbagliare. Tanti punti in casa come l'Inter? Sono contento perché sappiamo qual è la nostra forza, qui abbiamo potuto competere contro tutte le squadre, tranne il Milan nella prima giornata. Il coro a fine parte su "Saputo portaci in Europa"? Mi è piaciuto molto. Ora dobbiamo pensare a recuperare perché avremo la Fiorentina".